Петербуржцы могут въезжать в Финляндию по туристической визе с 15 июля

Ранее въезд был разрешен только тем, у кого есть веские основания (вид на жительство, учебный контракт, второе гражданство, работа, родственники или вид на лечение и др.)

В пятницу утром, 15 июля, петербуржцев начали пропускать на границе с Финляндией. Ранее пересекать границу было запрещено без особых оснований, пограничники ждали публикации соответствующего постановления правительства. Об этом сообщает "Ъ-СПб".

Постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликовано около 11 утра в пятницу. В социальных сетях туристы сообщали, что около 11:30 ограничения были сняты на пункте пропуска "Брусничное".

Ранее въезд был разрешен только тем, у кого есть веские основания (вид на жительство, учебный контракт, второе гражданство, работа, родственники или вид на лечение и др.)/

Центр Кронштадта могут закрыть для туристов на автобусах и машинах. Автомобили мешают местным жителям.

Фото: Piter.tv