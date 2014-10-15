Центр Кронштадта могут закрыть для туристов на автобусах и машинах

Автомобили мешают местным жителям.

В Кронштадте планируют ограничить въезд в центр города ввиду большого потока туристов: заполненные автомобилями и автобусами дворы мешают местным жителям. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Глава администрации подчеркнул, что даже в будние дни город посещают туристы, в том числе из Белоруссии.

Надо понимать, что Кронштадт находится на острове, в длину он всего 10 километров, историческая часть занимает всего 1 километр 800 метров, и на этой маленькой территории почти 600 объектов культурного наследия. Олег Довганюк

Глава администрации призвал туристов прогуляться по столько небольшой территории, а не создавать скопление транспорта в центре.

Директор Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев в свою очередь сообщил, что на Кронштадтском шоссе есть автостоянка на 113 машиномест. Позднее ещё одна на входе в парк "Остров фортов", там планируют сделать 600 мест.

Ранее правительство РФ дополнительно выделило 1 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта.

Фото: pxhere.com