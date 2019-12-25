Правительство РФ дополнительно выделило 1 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта

Инициатива направлена на дальнейшее расширение кластера "Остров фортов".

Российские власти выделили 1,1 млрд рублей на реконструкцию и восстановление исторического облика фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" в Кронштадте. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства страны.

Как уточняется, мероприятия пройдут в рамках расширения кластера "Остров фортов". Еще в августе прошлого года на те же нужды было направлено свыше 1 млрд рублей. Благодаря новым вложением, начатая работа будет продолжена.

Напомним, что кластер "Остров фортов" возводится по поручению президента страны Владимира. Путина.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте завершили ремонт первой советской атомной подлодки.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов