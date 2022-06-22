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В Кронштадте завершили ремонт первой советской атомной подлодки

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На Кронштадтском морском заводе завершили ремонт и восстановление корпуса первой советской атомной подводной лодки. Накануне она принимала "водные процедуры" в доке им. Митрофанова. 20 июня док начали заполнять водой, чтобы испытать лодку. 

Как сообщили на странице завода в "ВКонтакте" далее "Ленинский комсомол" отпустят в поход  до Выборгского судостроительного завода, после чего она вернется в Кронштадт. В будущем АПЛ станет главным экспонатом Музея военно-морской славы "Острова фортов". Он должен открыться в ближайшие годы. 

АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" заложили в 1955 году в Северодвинске. На воду она была спущена 9 августа 1957 года. На Северном флоте она прослужила более 30 лет. В 1967 году на подлодке произошел пожар. В нем погибли 39 человек.

Лодка прибыла в Кронштадт в начале октября 2021 года. 

Видео: ВКонтакте / АО "Кронштадтский морской завод"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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