В Кронштадте завершили ремонт первой советской атомной подлодки

На Кронштадтском морском заводе завершили ремонт и восстановление корпуса первой советской атомной подводной лодки. Накануне она принимала "водные процедуры" в доке им. Митрофанова. 20 июня док начали заполнять водой, чтобы испытать лодку.

Как сообщили на странице завода в "ВКонтакте" далее "Ленинский комсомол" отпустят в поход до Выборгского судостроительного завода, после чего она вернется в Кронштадт. В будущем АПЛ станет главным экспонатом Музея военно-морской славы "Острова фортов". Он должен открыться в ближайшие годы.

АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" заложили в 1955 году в Северодвинске. На воду она была спущена 9 августа 1957 года. На Северном флоте она прослужила более 30 лет. В 1967 году на подлодке произошел пожар. В нем погибли 39 человек.

Лодка прибыла в Кронштадт в начале октября 2021 года.

Видео: ВКонтакте / АО "Кронштадтский морской завод"