В ангаре на Поселковой улице разгорелся сильный пожар

Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу, 23 июля, в 14:17 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе на улице Поселковой, 3. В ангаре 20х70 метров по всей площади горит крыша. Есть угроза распространения.

В 14:31 ранг пожара повысили до №3. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 12 единиц техники и 46 спасателей.

UPD на 15:30: внутри находятся емкости с неизвестной жидкостью. Позже выяснилось, что горит краска на площади 300 "квадратов". Кровля частично обрушилась.

Ранее мы писали, что пожар на проспекте Мечникова тушили 20 спасателей.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте