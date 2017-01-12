Пожар на проспекте Мечникова тушили 20 спасателей

Фотографиями с места поделились очевидцы.

В пятницу, 23 июля, около 11 часов утра на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в Калининском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в подвальном помещении дома №19 по проспекту Мечникова обгорела обстановка на площади 15 "квадратов". Через 40 минут огонь локализовали. На вызов прибыли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

В соцсетях очевидцы поделились кадрами, на которых видны черные клубы дыма из здания, в котором располагается магазин и точка шаурмы.

По предварительным данным, никто не пострадал. При каких обстоятельствах произошел пожар, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в административном здании на улице Крупской загорелась кровля.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте