В административном здании на улице Крупской загорелась кровля

Огонь охватил 100 "квадратов", но пожар уже локализовали.

Спасатели тушат пожар в административном здании на Крупской улице. Об этом 23-го июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №40 поступило в 10:52. Огонь охватил кровлю на площади 100 кв. метров. В 11:41 пожар локализовали.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к тушению лесных пожаров в Карелии подключились петербургские военные.

Фото: Piter.TV