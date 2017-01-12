В административном здании на улице Крупской загорелась кровля

Спасатели тушат пожар в административном здании на Крупской улице. Об этом 23-го июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №40 поступило в 10:52. Огонь охватил кровлю на площади 100 кв. метров. В 11:41 пожар локализовали.
Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 4 единицы техники и 20 человек личного состава.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что к тушению лесных пожаров в Карелии подключились петербургские военные.
Фото: Piter.TV
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