К тушению лесных пожаров в Карелии подключились петербургские военные

В тушении пожаров участвуют 110 военнослужащих и 10 единиц военной техники.

Военнослужащие и армейская авиация Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Летчиками армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО произведено 126 сливов воды общим объемом около 260 тонн воды. С помощью вертолета Ми-8 удается локализовать очаги активного горения для последующей ликвидации наземными силами.

Задействованные военнослужащие оснащены шанцевым инструментом, ранцевыми лесными огнетушителями РП-18, а также единицами пожарной и специальной техники. В тушении пожаров участвуют 110 военнослужащих и 10 единиц военной техники.

На всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Видео: пресс-служба ЗВО