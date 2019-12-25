На всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава региона объяснил такое решение.

На всей территории Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Такое заявление сделал глава региона на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". Артур Парфенчиков пояснил, что сейчас на территории фиксируется IV класс пожарной опасности (при самом высоком V). Решение о введении режима ЧС позволит чиновникам при помощи правового режима избегать бюрократических проволочек и выделять денежные средства, необходимые на борьбу с возгораниями.

Ранее с 14 июля из-за угрозы лесных пожаров в республике действовал режим повышенной готовности. Режим ЧС был введен в двух районах - Суоярвском и Сегежском, а также в Эссойльском сельском поселении Пряжинского района. К настоящему моменту в регионе наблюдаются 38 лесных пожаров. Они занимают общую площадь в 7 110 га. Из местных населенных пунктов экстренным ведомствам пришлось эвакуировать порядка 600 человек.

Фото: Вконтакте/Артур Парфенчиков

