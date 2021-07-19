Жителей поселка в Карелии эвакуировали из-за лесного пожара

Общая площадь лесных пожаров в республике составляет более трех га.

В Карелии из-за угрозы распространения лесного пожара 19 июля эвакуировали жителей поселка Найстенъярви. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, ситуация с лесными пожарами на территории республики "меняется каждый час". Он подчеркнул, для борьбы с пожаром был задействован вертолет Ми-8, а также два пожарных поезда. Парфенчиков заявил, что в настоящее время в Карелии зафиксировано более 20 лесных пожаров, суммарная площадь которых составляет более трех га.

К вечеру того же дня глава республики заявил о ликвидации угрозы распространения огня в данном районе.

В настоящее время угроза распространения огня в населенном пункте ликвидирована. Сгорело несколько старых строений на окраине станции в лесном массиве. Артур Парфенчиков, глава Карелии

Напомним, в Якутии дым от лесных пожаров накрыл областной центр и 50 населенных пунктов в разных районах. Всего на территории региона в лесах продолжают действовать 34 пожара на площади 340 тысяч га.

Ранее мы сообщали, что из-за сухой грозы в Волосовском районе Ленинградской области сгорело 5,7 га леса.

Видео: ВКонтакте / Благотворительный фонд "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"