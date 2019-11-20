Транспортная полиция Петербурга признала нарушителями 8 из 11 прогулочных теплоходов

В понедельник, 13 июля, петербургская транспортная полиция отправилась в акваторию Невы с профилактическим рейдом. Полицейские проверяли, соблюдают ли речные перевозчики требования безопасности, сообщили в пресс-службе структуры.

В ходе рейда стражи порядка встретили и проинспектировали 11 прогулочных теплоходов, на восьми из которых были найдены нарушения. Чаще всего перевозчики не заботились о санитарной обработке помещений, измерении температуры пассажирам и не размещали на борту информационные стенды с памятками по соблюдению мер профилактики для пассажиров, если у них появятся симптомы ОРВИ. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности, перевозчикам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

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Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте