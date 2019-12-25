В акватории Ладожского озера задержали двух браконьеров

В их сети попались 123 рыбины различных пород.

Во вторник, 12 апреля, стало известно о том, что в акватории Ладожского озера поймали двух браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Нарушителями оказались двое мужчин в возрасте 40 и 41 года. Отмечается, что браконьеры смогли поймать 123 рыбы. Сумма ущерба оценивается в 40 тысяч рублей.

Возбуждеено уголовное дело. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербургские экослужбы вывезли 45 кг химических отходов.

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