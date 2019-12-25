В Петербургские экослужбы вывезли 45 кг химических отходов

Также экологи вывезли с рек и каналов города 73 кубометра отходов.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге за неделю экослужбы вывезли 45 кг химических отходов. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отмечается, что с 6 по 11 мая в ГУП "Экострой" поступило 211 обращений от петербуржцев. Специалисты 32 раза выезжали по аварийным ситуациям.

Известно, что в этот период экологи собрали на утилизацию 45 килограмм химических отходов, 8 килограмм металлической ртути, 59 люминесцентных ламп.

Ранее мы сообщали о том, что у остановки на Маршала Казакова оставили пакет с боеприпасом времен войны.

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