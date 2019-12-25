У остановки на Маршала Казакова оставили пакет с боеприпасом времен войны

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.

В минувший понедельник, 11 мая, петербургским бойцам Рогвардии сообщили о небезопасной находке вблизи автобусной остановки на улице Маршала Казакова. Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, на улице обнаружили пакет с предметом внутри, похожим по форме на снаряд.

Прибывшая на место дежурная группа выяснила, что в пакете лежал 152-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас был покрыт толстым слоем ржавчины. Находку вывезли на спецполигон в Ленобласти и уничтожили.

Ранее мы рассказывали, что пожилой петербуржец угрожал взорвать дом на Искровском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО