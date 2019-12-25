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Пожилой петербуржец угрожал взорвать дом на Искровском проспекте
Сегодня, 14:49
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Пожилой петербуржец угрожал взорвать дом на Искровском проспекте

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На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что пожилой петербуржец угрожал взорвать дом на Искровском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме № 30 по Искровскому проспекту. Как оказалось, мужчина начал выкрикивать угрозы со взрывом дома прямо из своего окна. 

На место происшествия оперативно выехали специалисты. Жильцов эвакуировали, а на квартиру хулигана поставили заглушку, чтобы он не смог устроить взрыв. Правоохранители совместно с врачами завбрали в учрежедние пожилого минера.

Ранее мы сообщали о том, что в Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с хозяйкой квартиры.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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