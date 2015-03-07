В академической Капелле для детей военнослужащих провели елку

Перед ребятами выступил Детский хор радио и телевидения. А затем зрителям показали спектакль "Кошкин дом".

Дети военнослужащих побывали на елке, которую для них организовали в академической Капелле. Средства на праздник организовали штаб и дом офицеров ЗВО при поддержке благотворительного фонда "Суворов".

С наступающим Новым годом детей поздравили градоначальник Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский и руководство Западного Военного Округа.

На празднике для школьников провели квесты и конкурсы. Перед ребятами выступил Детский хор радио и телевидения. А затем зрителям показали спектакль "Кошкин дом". В фойе выступали аниматоры и фокусники.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге фасады домов украсили светопроекциями детских рисунков.

Фото: Pxhere