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В академической Капелле для детей военнослужащих провели елку
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В академической Капелле для детей военнослужащих провели елку

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Перед ребятами выступил Детский хор радио и телевидения. А затем зрителям показали спектакль "Кошкин дом".

Дети военнослужащих побывали на елке, которую для них организовали в академической Капелле. Средства на праздник организовали штаб и дом офицеров ЗВО при поддержке благотворительного фонда "Суворов".

С наступающим Новым годом детей поздравили градоначальник Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский и руководство Западного Военного Округа.

На празднике для школьников провели квесты и конкурсы. Перед ребятами выступил Детский хор радио и телевидения. А затем зрителям показали спектакль "Кошкин дом". В фойе выступали аниматоры и фокусники. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге фасады домов украсили светопроекциями детских рисунков.

Фото: Pxhere

Теги: академическая капелла, беглов, детский праздник, елка для детей военнослужащих, поздравление с новым годом, фонд суворов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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