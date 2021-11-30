В Петербурге фасады домов украсили светопроекциями детских рисунков

Увидеть инсталляции можно до середины января.

Восемь домов Петербурга сегодня, 24 декабря, украсили светопроекциями детских рисунков. Лазерные открытки появились на фасадах зданий в центре города, на Петроградской стороне, Васильевском острове и на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Комитет по градостроительству и архитектуре провел конкурс рисунков, в котором приняли участие школьники из Северной столицы, Новоуральска, Ижевска, Мариуполя и других городов. Жюри выбирало из 500 работ самые лучшие. Рисунки победителей сегодня увидели жители города на Неве.

Добавим, что инсталляции будут украшать дома города до середины января. Затем на смену рисункам, посвященным Новому году, сменят работы ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду открылась выставка орхидей.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"