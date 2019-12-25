Петербуржцам рассказали, как украсят город к Новому году

В понедельник, 1 ноября, комитет по культуре совместно с комитетом по печати и взаимодействию со СМИ и комитетом по градостроительству и архитектуре разработали общие рекомендации для новогоднего оформления Петербурга, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Важно, чтобы украшения вписались в облик города. В 2022 году Петербург 350-летие Петра I – великого императора, подарившего россиянам этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетается символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода. По-новому собираются украшать не только центр города, но и отдаленные районы.
С брендбуком можно ознакомиться на портале "Культура Петербурга".
Фото: портал "Культура Петербурга"
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