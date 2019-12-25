Петербуржцам рассказали, как украсят город к Новому году

В гайде для новогоднего оформления указали общую концепцию, формы наружного украшения, варианты световых решений и применения растений и другое.

В понедельник, 1 ноября, комитет по культуре совместно с комитетом по печати и взаимодействию со СМИ и комитетом по градостроительству и архитектуре разработали общие рекомендации для новогоднего оформления Петербурга, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Важно, чтобы украшения вписались в облик города. В 2022 году Петербург 350-летие Петра I – великого императора, подарившего россиянам этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетается символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода. По-новому собираются украшать не только центр города, но и отдаленные районы.

С брендбуком можно ознакомиться на портале "Культура Петербурга".

Фото: портал "Культура Петербурга"