Смольный выделил на новогодние праздники в Петербурге более 300 млн рублей

В прошлом году размер субсидий на зимние праздники был меньше.

Стал известен список победителей конкурса, которые организуют Новый год и Праздник новогодней елки в Петербурге. Им выделили суммарно 324,2 млн рублей, рассказали в Смольном.

НКО "Наш город", фонд международного фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт–Петербурга", школа фигурного катания Елены Бережной и театр "Остров" получили 175,1 млн рублей, а АНО "Пять звезд" – 149 млн.

"Деловой Петербург" отмечает, что в прошлом году размер субсидий на зимние праздники был меньше. Тогда потратили 284,7 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял третье место в рейтинге ранних бронировании на Новый год.

Фото: Piter.TV