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Смольный выделил на новогодние праздники в Петербурге более 300 млн рублей
Сегодня, 19:25
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Смольный выделил на новогодние праздники в Петербурге более 300 млн рублей

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В прошлом году размер субсидий на зимние праздники был меньше.

Стал известен список победителей конкурса, которые организуют Новый год и Праздник новогодней елки в Петербурге. Им выделили суммарно 324,2 млн рублей, рассказали в Смольном.

НКО "Наш город", фонд международного фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт–Петербурга", школа фигурного катания Елены Бережной и театр "Остров" получили 175,1 млн рублей, а АНО "Пять звезд" – 149 млн.

"Деловой Петербург" отмечает, что в прошлом году размер субсидий на зимние праздники был меньше. Тогда потратили 284,7 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял третье место в рейтинге ранних бронировании на Новый год.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год в петербурге, украшения к новому году
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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