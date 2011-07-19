Петербург занял третье место в рейтинге ранних бронировании на Новый год

Санкт-Петербург уверенно вошел в тройку наиболее популярных направлений для бронирования квартир и отелей на предстоящий Новый год, заняв заслуженное третье место в рейтинге. Об этом сообщает сервис Tvil.ru
На первом месте рейтинга оказался курортный город Сочи, а на втором месте расположилась столица России – Москва.
Путешественники, планирующие провести новогодние каникулы в Северной столице и Ленинградской области, ориентируются на продолжительное пребывание в регионе, в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи составляет более 3,3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.
Фото: Piter.TV
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