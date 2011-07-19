Петербург занял третье место в рейтинге ранних бронировании на Новый год

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных мест на бронирования квартир и отелей на Новый год.

Санкт-Петербург уверенно вошел в тройку наиболее популярных направлений для бронирования квартир и отелей на предстоящий Новый год, заняв заслуженное третье место в рейтинге. Об этом сообщает сервис Tvil.ru

На первом месте рейтинга оказался курортный город Сочи, а на втором месте расположилась столица России – Москва.

Путешественники, планирующие провести новогодние каникулы в Северной столице и Ленинградской области, ориентируются на продолжительное пребывание в регионе, в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи составляет более 3,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.

Фото: Piter.TV