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Ёлку на Дворцовой установят за 5,5 млн рублей
Сегодня, 13:30
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Ёлку на Дворцовой установят за 5,5 млн рублей

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Такую сумму озвучил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Во вторник, 30 ноября, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол заявил журналистам, что в этом году на установку ели на Дворцовой площади потратят 5,5 млн рублей, передает корреспондент Piter.tv.

Та же сумма, что и в прошлом году, может быть и меньше, поскольку расположена близко к дороге и не потребует привлечения тяжелой техники для перевозки ее к дороге из лесного массива.

прокомментировал Рябовол

На вопрос об общей сумме затрат к празднику, чиновник отметил, что Смольный потратил около 480 млн рублей, 150 млн рублей из которых – на развитие новых проектов и направлений. Украшения, приобретенные за счет бюджета, будут использовать в последующие годы. Также 96 млн рублей потратят на рождественскую ярмарку.

Ранее мы писали, что в  Петербурге в новогоднюю ночь не будет ходить общественный транспорт.

 Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, петербург, украшения к новому году
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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