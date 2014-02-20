Ёлку на Дворцовой установят за 5,5 млн рублей

Такую сумму озвучил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Во вторник, 30 ноября, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол заявил журналистам, что в этом году на установку ели на Дворцовой площади потратят 5,5 млн рублей, передает корреспондент Piter.tv.

Та же сумма, что и в прошлом году, может быть и меньше, поскольку расположена близко к дороге и не потребует привлечения тяжелой техники для перевозки ее к дороге из лесного массива. прокомментировал Рябовол

На вопрос об общей сумме затрат к празднику, чиновник отметил, что Смольный потратил около 480 млн рублей, 150 млн рублей из которых – на развитие новых проектов и направлений. Украшения, приобретенные за счет бюджета, будут использовать в последующие годы. Также 96 млн рублей потратят на рождественскую ярмарку.

Ранее мы писали, что в Петербурге в новогоднюю ночь не будет ходить общественный транспорт.

Фото: Piter.tv