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В Ботаническом саду открылась выставка орхидей
Сегодня, 10:46
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В Ботаническом саду открылась выставка орхидей

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Также петербуржцам предлагают посетить "Сад света". Участники интерактивной программы смогут отправиться в путешествие на машине времени. 

Сегодня, 24 декабря, жители Петербурга могут оказаться на островке лета. В Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка орхидей под названием "Осколки радуги". Об этом сообщили в  пресс-службе дендрария.

В выходные в учреждении экскурсии проводиться не будут, а вот с понедельника все желающие могут узнать более подробную информацию об этих экзотических цветах у специалистов. Сегодня же посетители могут устроить прогулку по Ботсаду и насладиться цветочной экспозицией. 

Также петербуржцам предлагают посетить "Сад света". Участники интерактивной программы смогут отправиться в путешествие на машине времени. 

Приглашаем вас проследить за развитием Земли через эволюцию растений, написанную языком света и мультимедийных инсталляций. На машине времени вы отправитесь на 200 миллионов лет назад, чтобы увидеть пейзажи тех времен, когда гигантские ящеры населяли северо-запад.

Сад света | Ботанический сад | Петербург

Ранее на Piter.tv: на дороги Петербурга вышли "Волшебные трамваи".

Фото: Тelegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, выставка орхидей, выставка цветов, куда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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