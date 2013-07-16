В Ботаническом саду открылась выставка орхидей

Также петербуржцам предлагают посетить "Сад света". Участники интерактивной программы смогут отправиться в путешествие на машине времени.

Сегодня, 24 декабря, жители Петербурга могут оказаться на островке лета. В Ботаническом саду Петра Великого открылась выставка орхидей под названием "Осколки радуги". Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

В выходные в учреждении экскурсии проводиться не будут, а вот с понедельника все желающие могут узнать более подробную информацию об этих экзотических цветах у специалистов. Сегодня же посетители могут устроить прогулку по Ботсаду и насладиться цветочной экспозицией.

Также петербуржцам предлагают посетить "Сад света". Участники интерактивной программы смогут отправиться в путешествие на машине времени.

Приглашаем вас проследить за развитием Земли через эволюцию растений, написанную языком света и мультимедийных инсталляций. На машине времени вы отправитесь на 200 миллионов лет назад, чтобы увидеть пейзажи тех времен, когда гигантские ящеры населяли северо-запад. Сад света | Ботанический сад | Петербург

Ранее на Piter.tv: на дороги Петербурга вышли "Волшебные трамваи".

Фото: Тelegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург