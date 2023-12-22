В аэропорту Внуково раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа

Злоумышленника задержали в аэропорту и доставили в линейное подразделение.

В аэропорту Внуково транспортные полицейские раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В дежурную часть ЛО МВД России обратилась пассажирка, у которой была похищена сумка с личными вещами и телефоном. По ее словам, она забыла сумку на ленте при прохождении рамки интрокопа. Вернувшись обратно, женщина обнаружила пропажу. По камерам наблюдения полицейские установили подозреваемого в присвоении сумки потерпевшей.

Злоумышленником оказался 51-летний мужчина, который планировал вылететь в Узбекистан. Его задержали в аэропорту и доставили в линейное подразделение. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Ранее мы сообщали, что в Севастополе задержали подозреваемого в кражах импортного алкоголя из супермаркета.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА