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В аэропорту Внуково раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа

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Злоумышленника задержали в аэропорту и доставили в линейное подразделение.

В аэропорту Внуково транспортные полицейские раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В дежурную часть ЛО МВД России обратилась пассажирка, у которой была похищена сумка с личными вещами и телефоном. По ее словам, она забыла сумку на ленте при прохождении рамки интрокопа. Вернувшись обратно, женщина обнаружила пропажу. По камерам наблюдения полицейские установили подозреваемого в присвоении сумки потерпевшей.

Злоумышленником оказался 51-летний мужчина, который планировал вылететь в Узбекистан. Его задержали в аэропорту и доставили в линейное подразделение. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Ранее мы сообщали, что в Севастополе задержали подозреваемого в кражах импортного алкоголя из супермаркета.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: аэропорт внуково, кража, москва, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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