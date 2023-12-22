В Севастополе задержали подозреваемого в кражах импортного алкоголя из супермаркета

Общая сумма нанесенного ущерба составила около 15 тысяч рублей.

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в кражах импортного алкоголя из супермаркета. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 31-летний местный житель посещал один и тот же супермаркет в Гагаринском районе города. Ранее у него была судимость за кражу и грабеж. Злоумышленник воровал только одну марку французского коньяка. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

Всего мужчина похитил из магазина пять бутылок коньяка. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА