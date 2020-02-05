В аэропорту Стамбула разбился вылетевший за пределы взлетной полосы самолет

Погибших не оказалось, госпитализирован 21 человек.

В аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле загорелся и разбился пассажирский самолет. Это произошло после того, как он оказался за пределами взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил телеканал NTV.

Все пассажиры разрушившегося на три части самолета были эвакуированы, обошлось без погибших, но 21 человек госпитализирован. На борту находилось 171 пассажиров и шесть членов экипажа. Совершивший жесткую посадку самолет принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

Предварительной причиной случившегося считают сильный ветер, помешавший самолету зайти на посадку. Стамбульская прокуратура начала расследование инцидента.

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