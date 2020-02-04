В Уфе самолет "Победы" съехал с ВПП при буксировке

Очевидцы опубликовали видео из аэропорта Уфы.

Сегодня, 4 января, самолет авиакомпании "Победа", который должен был вылететь в Москву при буксировке выехал в ВПП.

Ранее сообщалось, что самолет рейсом DP-436 по маршруту Уфа - Внуково выехал правой стойкой шасси с ВПП. Авиакомпания "Победа" поспешила опровергнуть данное сообщение, пишет ТАСС. По словам представителя лоукостера, самолет сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия.

Тем не менее, пассажиры были эвакуированы из самолета в аэропорт, где дожидались вылета. Самолет обследовали после инцидента техниками.

Видео: HUE