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В Уфе самолет "Победы" съехал с ВПП при буксировке

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Очевидцы опубликовали видео из аэропорта Уфы.

Сегодня, 4 января, самолет авиакомпании "Победа", который должен был вылететь в Москву при буксировке выехал в ВПП.

Ранее сообщалось, что самолет рейсом DP-436 по маршруту Уфа - Внуково выехал правой стойкой шасси с ВПП. Авиакомпания "Победа" поспешила опровергнуть данное сообщение, пишет ТАСС. По словам представителя лоукостера, самолет сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия. 

Тем не менее, пассажиры были эвакуированы из самолета в аэропорт, где дожидались вылета. Самолет обследовали после инцидента техниками.

Видео: HUE

Теги: новости россии, новости уфы, чп в аэропорту
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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