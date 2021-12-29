В Пулково стабилизировалась ситуация с рейсами

Все самолеты, задержанные 31 декабря, вылетели по заданным маршрутам.

В аэропорту "Пулково" стабилизировалась ситуация с рейсами. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушных ворот Петербурга. Известно, что 31 декабря вовремя не вылетели из гавани около 30 самолетов. В некоторых случаях задержка взлета составила три часа. В частности, свыше 3 часов своей очереди ждал самолет авиакомпании "Россия", следовавший до Екатеринбурга. Девять часов спустя улетел утренний рейс до Мурманска. Более шести часов ждал дневной рейс до российской столицы.

Напомним, что все задержанные рейсы удалось обслужить к 21 часу, согласно данным воздушной гавани. Однако судя по онлайн-табло аэропорта, последний воздушный борт вылетел из Петербурга в 21:53 по московскому времени. Пассажиры направились в Череповец.

По данным на 21:00 в аэропорту на вылет был задержан один рейс. Все рейсы, задержанные ранее, обслужены. пресс-служба "Пулково"

Напомним, что в расписании после вылета рейса в Череповец появился самолет до Новокузнецка, задержанный ранее. Однако борт вылетел со штатным опозданием в 51 минуту уже в 23:21 по московскому времени.

Правительственный самолет создал очередь на вылет в Пулково.

Фото: Piter.tv

