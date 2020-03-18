В аэропорту Пулково задержали два самолета вечером 29 ноября

На сайте аэропорта причины задержек самолетов не указываются, остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

В понедельник вечером, 29 ноября, в аэропорту Петербурга задержали два авиарейса. Об этом сообщили на сайте аэровокзала.

Так, самолет авиакомпании "Азимут" до Ростова-на-Дону задержался почти на час. Пассажиры планировали вылететь в 19:35, однако время перенесли на 20:40.

Рейс из Северной столицы до Москвы авиакомпании "S7" задержался на 40 минут. Вылет был назначен на 20:10, но его отложили до 20:50.

На сайте аэропорта причины задержек самолетов не указываются, остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

Ранее Piter.tv писал, что в "Аэрофлоте" рассказали о состоянии малыша, рожденного в самолете из Петербурга.

Фото: Piter.tv