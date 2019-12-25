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В "Аэрофлоте" рассказали о состоянии малыша, рожденного в самолете из Петербурга
Сегодня, 12:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В "Аэрофлоте" рассказали о состоянии малыша, рожденного в самолете из Петербурга

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Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Утром 26 ноября самолет, который следовал из Петербурга в Узбекистан, экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за родов на борту. Роды принимали бортпроводники, ребенок появился на свет в воздухе.

Как рассказал "Невским Новостям" пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова, роды прошли благополучно. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. После приземления женщину с малышом встретили медики и отвезли в Областной перинатальный центр.

Через час после посадки в аэропорту Нижнего Новгорода самолет вылетел в Узбекистан.

Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге родились более 39 тысяч человек.

Фото: pexels.com

Теги: аэрофлот, роды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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