В Пулково 10 февраля задерживаются три рейса

Два из них – в Москву, один – в Иваново.

В среду, 10 февраля, в аэропорту Пулково задерживаются три рейса. Судя по данным онлайн-табло аэропорта, вовремя не вылетят два самолета в Москву и один в Иваново.

Московские рейсы, назначенные на 8.35 и 14.50, обслуживают авиакомпании "Победа" и "Уральские авиалинии", перелет в Иваново запланировала на 10.25 компания "РусЛайн". Причины задержки самолетов не уточняются. Все остальные рейсы осуществляются по расписанию.

Nordwind весной запустит рейсы из Владивостока и Хабаровска в Петербург.

Фото: Piter.TV; скрин онлайн-табло Пулково