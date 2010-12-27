В Пулково проходит акция теплых встреч

С 21 по 29 декабря в Пулково проходит акция авиакомпании Lufthansa "Встречайте любимых по-особенному". Об этом сообщила пресс-служба компании Воздушные ворота Северной столицы".
В зале аэропорта любой желающий может бесплатно создать и распечатать на специальном принтере табличку с личным посланием для встречи близких в Петербурге. Принтер находится у выхода из зоны прилета международных рейсов.
Также в Пулково приставы будут ловить должников по "коммуналке".
Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"
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