В Пулково проходит акция теплых встреч

Акция будет проходить до 29 декабря.

С 21 по 29 декабря в Пулково проходит акция авиакомпании Lufthansa "Встречайте любимых по-особенному". Об этом сообщила пресс-служба компании Воздушные ворота Северной столицы".

В зале аэропорта любой желающий может бесплатно создать и распечатать на специальном принтере табличку с личным посланием для встречи близких в Петербурге. Принтер находится у выхода из зоны прилета международных рейсов.

Также в Пулково приставы будут ловить должников по "коммуналке".

Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"