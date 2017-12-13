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В аэропорту Лос-Анджелеса загорелся самолет с пассажирами

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В интернете появилось видео с места ЧП в аэропорту имени Джона Уэйна в Лос-Анджелесе (штата Калифорния США).

Сегодня, 13 февраля, в аэропорту Джона Уэйна в Лос-Анджелесе штата Калифорния США произошло ЧП с пассажирским самолетом  авиакомпании Southwest Airlines, который ожидал команды на взлет в Сан-Хосе.

В самолете находилось на тот момент 139 пассажиров и 5 членов экипажа. Наземные службы аэропорта заметили языки пламени из задней части самолета и сообщили командиру экипажа самолета. Пожар возник в резервном блоке питания. Командир лайнера принял решение эвакуировать людей. Несколько пассажиров во время ЧП получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

На данный момент огонь полностью ликвидирован. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Видео: ABC7

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Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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