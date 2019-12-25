На мероприятии присутствовали подростки, состоящие на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних, и их законные представители.

В администрации Выборгского района состоялась "Ярмарка досуга" для тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На мероприятии присутствовали подростки, состоящие на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних, и их законные представители. Сотрудники различных подразделений администрации рассказали собравшимся о видах досуга в Выборге. Это и учреждения культуры, и спорта, молодежной политики и дополнительного образования. Подростки после встречи смогли записаться в объединения различной направленности.

Подобное мероприятие состоялось в Выборгском районе впервые. Администрация района планирует теперь проводить "Ярмарку досуга" на постоянной основе.

Ранее в Выборге местное общество слепых подвело итоги деятельности за 5 лет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО