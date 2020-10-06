В Выборге местное общество слепых подвело итоги деятельности за 5 лет

Участниками мероприятия стали члены ВОС, представители правления областной организации, администрации МО "Выборгский район".

В Выборге состоялось традиционное отчетное собрание местной организации Всероссийского общества слепых (ВОС), посвященное итогам деятельности за пять лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками мероприятия стали члены ВОС, представители правления областной организации, администрации МО "Выборгский район".

Общими усилиями органов власти и местного общества слепых оказывается помощь, направленная на то, чтобы человек с нарушением зрения имел возможность участвовать во всех сферах жизни. Владимир Васильев, председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации

Во время собрания председатель ВОС Виктор Седов рассказал о выявлении и вовлечении граждан с нарушением зрения в организацию, защите их прав, об их социальной поддержке.

Выборгская областная местная организация ВОС была образована в 1953 году. На данный момент в обществе состоят 170 жителей Выборга и района.

Ранее в Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО