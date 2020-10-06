Выборг посетили представители Датского института культуры

Рабочая встреча состоялась в администрации Выборгского района.

В администрации МО "Выборгский район" 19 февраля состоялась рабочая встреча директора Датского института культуры (г. Санкт-Петербург) г-жи Хенриетте Борг Рейнхольдт, её заместителя Андрея Анисимова с председателем районного комитета по внутренней политике и международным связям Владимиром Васильевым и начальником отдела приграничного сотрудничества Ириной Зайцевой. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во время встречи обсуждался проект "Водная линия", направленный на использование и благоустройство городских набережных и прибрежных территорий. Также стороны рассмотрели вопрос участия Выборга в международном фестивале "Недели Северных стран в Санкт-Петербурге". Фестиваль запланирован на сентябрь 2021 года. При этом "Дни Северных стран" в 2013 и 2018 году проводили в Выборге.

В библиотеке А. Аалто участники встречи вместе с директором учреждения Еленой Рогозиной обсудили возможность участия в проекте "Зеленые" библиотеки Северных стран и России". С 1 марта 2021 года по 30 сентября 2022 года в рамках проекта запланированы различные мероприятий, способствующие обмену опытом между библиотечными экспертами Петербурга, Ленобласти и Северных стран (Дания, Финляндия, Швеция).

Выборг готовится к реконструкции квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО