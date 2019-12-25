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В администрации Ленобласти рассказали, как будут работать МФЦ на новогодних праздниках
Вчера, 23:49
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В администрации Ленобласти рассказали, как будут работать МФЦ на новогодних праздниках

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Так, 31 декабря МФЦ будет работать до 18:00 вечера на прием и выдачу документов.

Стало известно, как будут работать региональные центры "Мои документы" на новогодних праздниках. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. 

Так, 31 декабря МФЦ будет работать до 18:00 вечера на прием и выдачу документов. Далее до 20:00 вечера только на выдачу документов. Как сообщили в пресс-службе, с 1 по 8 января центры работать не будут. В привычном графике работа продолжится девятого января. 

Ранее стало известно, что в Ленобласти на 1 тыс. мужчин приходится 1 138 женщин. Так, самым плотно заселенным районом оказался Всеволожский, где официально живет 473,5 тыс. человек. На втором месте оказался Гатчинский район - 232,7 тыс.человек. Третье место занял Выборгский район - 195,7 тыс. жителей.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"

Теги: график работы, мои документы, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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