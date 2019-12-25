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Стало известно, что в Ленобласти на 1 тыс. мужчин приходится 1 138 женщин
Вчера, 23:27
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что в Ленобласти на 1 тыс. мужчин приходится 1 138 женщин

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Самым плотно заселенным районом оказался Всеволожский, где официально живет 473,5 тыс. человек.

Во вторник, 28 декабря, стало известно, что в Ленинградской области  живет на 122 397 меньше мужчин. чем женщин, А это значит, что на тысячу мужчин в среднем приходится 1138 женщин, согласно данным Петростата.

Так, самым плотно заселенным районом оказался Всеволожский, где официально живет 473,5 тыс. человек. На втором месте оказался Гатчинский район - 232,7 тыс.человек. Третье место занял Выборгский район - 195,7 тыс. жителей.

Аналитики отмечают, что количество городских жителей преобладает над сельскими. Они добавляют, что средний возраст женщин - 44,5, а мужчин почти 40 лет. 

Ранее глава ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса.

Фото: pexels

Теги: жители, петростат, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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