Стало известно, что в Ленобласти на 1 тыс. мужчин приходится 1 138 женщин

Во вторник, 28 декабря, стало известно, что в Ленинградской области живет на 122 397 меньше мужчин. чем женщин, А это значит, что на тысячу мужчин в среднем приходится 1138 женщин, согласно данным Петростата.
Так, самым плотно заселенным районом оказался Всеволожский, где официально живет 473,5 тыс. человек. На втором месте оказался Гатчинский район - 232,7 тыс.человек. Третье место занял Выборгский район - 195,7 тыс. жителей.
Аналитики отмечают, что количество городских жителей преобладает над сельскими. Они добавляют, что средний возраст женщин - 44,5, а мужчин почти 40 лет.
Ранее глава ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса.
Фото: pexels
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