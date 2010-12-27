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В администрации Ленобласти произошли кадровые изменения
Сегодня, 11:55
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nastya960
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В администрации Ленобласти произошли кадровые изменения

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Губернатор назначил нового председателя комитета специальных программ.

На должность председателя комитета специальных программ Ленобласти Сергея Колодочку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее Сергей Колодочка был начальником управления специальной документальной связи и защиты государственной тайны Ленинградской области. Но эту систему включили в состав нового образованного комитета специальных программе постановлением от июня 2018 года.

Глава региона отмечает, что объединение двух структурных единиц повысит эффективность работы подраздередения и снизит управленческие расходы.

Ранее мы сообщали, что выпускница Сколково возглавила комитет по информатизации и связи Ленобласти.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: администрация , ленобласть
Категории: Лента новостей

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