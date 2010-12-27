Выпускница Сколково возглавила комитет по информатизации и связи Ленобласти

Ранее она занимала должность заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

На должность председателя комитета по информатизации и связи Ленобласти назначена Виктория Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Перед новым председателем комитета по информатизации и связи поставлены сложные задачи. Требования времени таковы, что из поддерживающего и обеспечивающего деятельности госвласти региона комитет должен превратиться в стратегическое, своего рода флагманское подразделение. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Виктория Кузнецова родилась 1 ноября 1981 года. Окончила Высшую школу экономики, кандидат экономических наук, выпускница Московской школы управления "Сколково". Также окончила программу по подготовке управленческих кадров РАНХиГС. Работала преподавателем в Высшей школе экономики, в департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа. С января стала заместителем председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Фото: Виктория Кузнецова/ ВК