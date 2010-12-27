В администрации Ленобласти кадровые изменения

Назначили нового председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение, согласно которому председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу становится Юрий Андреев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее он был первым заместителем председателя комитета по ТЭК. Юрий Андреев родился в 1963 году. В 1986 окончил Ленинградское военно-морское училище им. Ленина, квалификация "Военный инженер-механик". В 2012 окончил НЧОУ ВПО "Национальный открытый институт России" по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2014 - Институт дополнительного профессионального образования. Более 27 работает на государство.

Ранее губернатор назначил нового председателя комитета специальных программ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области