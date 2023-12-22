В Жуковском раскрыта кража "жигулей", похищенных для разбора на запчасти

Задержанный 27-летний житель Воскресенска был ранее судим за аналогичное преступление.

В подмосковном Жуковском полиция раскрыла кражу "жигулей", похищенных для разбора на запчасти. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанный 27-летний житель Воскресенска был ранее судим за аналогичное преступление. Он возвращался домой из гостей ночью, заметил "жигули" с незапертой дверью, забрался в машину и с помощью отвертки завел двигатель. Злоумышленник доехал до своего дома на "жигули", снял государственные регистрационные знаки и выбросил их.

Также сообщается, что задержанный вытащил из машины и продал автомагнитолу. Затем он перегнал "жигули" в автосервис для дальнейшего ее разбора на запчасти. В настоящее время все похищенное имущество возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА