Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В Ачинске задержали напавшего на сотрудника салона сотовой связи. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, неизвестный зашел в салон сотовой связи и потребовал у продавца мобильный телефон, после чего начал угрожать ей предметом, похожим на пистолет. Получив требуемое, мужчина скрылся с места. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Личность злоумышленника была установлена в течение получаса после совершения преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело. На время следствия нападавший заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Томске задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА