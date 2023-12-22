В Томске задержали подозреваемого в совершении грабежа

Похищенное имущество оценили в 11 тысяч рублей.

В Томске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел на улице Розы Люксембург. По предварительным данным, мужчина вырвал из рук женщины сумку, в которой находился мобильный телефон, и скрылся. Похищенное имущество оценили в 11 тысяч рублей. Вскоре подозреваемый был задержан. Краденную сумку изъяли полицейские, ее вернут женщине. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА