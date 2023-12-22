В Саратове полицейские раскрыли кражу золотой цепочки

Стоимость краденного оценивается в 12 тысяч рублей.

В Саратове полицейские раскрыли кражу золотого изделия. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, кражу совершила 32-летняя сотрудница ювелирного салона. Злоумышленница тайно похитила с тумбы золотую цепочку весом 2,47 гр и спрятала ее в одежду. Стоимость краденного оценивается в 12 тысяч рублей. Женщину задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА