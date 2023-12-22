В Брянской области жители нелегально производили коньяк, водку и виски

В МВД раскрыли банду, работавшую с 2021 года.

За нелегальную продажу поддельной водки, коньяка и виски в Брянской области осудят четверых жителей. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что криминальную деятельность подозреваемые вели в период с ноября 2021 года. Организатором стал 45-летний гражданин из Выгоничского района. Он занимался изготовлением горячительного в домашних условиях с целью его дальнейшей продажи частным лицам.

В противоправный бизнес он вовлёк своих знакомых – двоих жителей Брянска и уроженца Воронежской области. Сообщники поставляли материалы и сырьё, а также занимались перевозкой и продажей готового нелегального товара. пресс-служба МВД РФ

Члены ОПГ были пойманы полицией в марте 2023 года. Во время обысков оперативники выявили Ти изъяли из оборота более 300 литров сомнительной спиртосодержащей продукции с этикетками различных производителей. На тарах имели поддельные этикетки и акцизные марки. Дополнительно у фигурантов расследования имелись 200 литров этилового спирта, пустая тара и наклейки Общая стоимость изъятой продукции составила около двух млн рублей. Ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1, части 2 статьи 171.3, части 6 статьи 327.1 и части 4 статьи 180 УК РФ.

Полицейские нашли похищенную из храма в Иркутске икону.

Фото и видео: МВД Медиа