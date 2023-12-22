Полицейские нашли похищенную из храма в Иркутске икону

Ирина Волк рассказала о раскрытом преступлении.

Икону Великомученика и Победоносца Георгия XIX века, похищенную из храма во имя Спаса Нерукотворного Образа в городе Иркутске, российские правоохранительные органы нашли и вернули верующим. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Оперативники смогли определить, что частично украденное находилось в антикварных магазинах. Сейчас все похищенные предметы изъяты. Сама икона, как и ювелирные украшения возвращены. По факту инцидента ведется уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Полицейские установили маршрут его передвижения и обнаружили похищенную икону под мостом через реку Ангару. Деревянный киот был разбит, а крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов похищены. Ирина Волк, пресс-секретаря МВД РФ

В Архангельской области полицией возвращены иконы.

Фото и видео: МВД медиа