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Полицейские нашли похищенную из храма в Иркутске икону

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Ирина Волк рассказала о раскрытом преступлении.

 Икону Великомученика и Победоносца Георгия XIX века, похищенную из храма во имя Спаса Нерукотворного Образа в городе Иркутске, российские правоохранительные органы нашли и вернули верующим. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Оперативники смогли определить, что частично украденное находилось в антикварных магазинах. Сейчас все похищенные предметы изъяты. Сама икона, как и ювелирные украшения возвращены. По факту инцидента ведется уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Полицейские установили маршрут его передвижения и обнаружили похищенную икону под мостом через реку Ангару. Деревянный киот был разбит, а крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов похищены.

Ирина Волк, пресс-секретаря МВД РФ

В Архангельской области полицией возвращены иконы.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: икона, ирина волк, иркутская область, кража, мвд, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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