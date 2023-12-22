В Архангельской области полицией возвращены иконы

Полиция установила личности похитителей.

На территории Архангельской области российские правоохранительные органы возвратили иконы и другие семейные реликвии законным владельцам. Сообщение о краже поступило в полицейский участок в ноябре 2023 года. В результате проведения оперативных мероприятий специалисты смогли установить, что злоумышленник проникал в деревянные дома, взламывая замки входных дверей или выставляя окна. Работа МВД осложнялась тем, что свидетелей преступлений не было, так как жители приезжали в пострадавшую деревню только в летний сезон. Также у сотрудников полиции не было фотографий пропавших ценностей. Однако спустя месяц работы представители уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж задержали жительницу города Северодвинска и уроженца города Вельска. Ранее фигуранты расследования уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. На текущий момент семь икон оперативники обнаружили в Москве, еще три – в Вологде.

В Петербурге в 2023 году количество убийств сократилось почти на 15%.

Фото и видео: МВД Медиа