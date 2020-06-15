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В Жуковском экстренно сел самолет, вылетевший в Якутск

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Пилот зафиксировал срабатывание датчика о неисправности двигателя.

В Жуковском экстренно сел самолет. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей подмосковного аэропорта. Они рассказали, что пассажирский лайнер сел практически сразу после срабатывания датчика о неисправности двигателя. Экипажу пришлось сначала выработать часть топлива. 

Вскоре после взлета экипаж зафиксировал срабатывание датчика неисправности двигателя

представитель аэропорта

На данный момент известно, что самолет направлялся в Якутск.

Названа причина экстренной посадки вертолета в Подмосковье.

Видео: YouTube / Ольга Каштымова

Теги: аэропорт, жуковский, экстренная посадка, якутск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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