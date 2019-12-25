Жители Парнаса заметили на фасаде дома летучую мышь

Специалисты Росприроднадзора объяснили, как вести себя с этими животными.

В среду, 19 мая, жители Парнаса повстречали летучую мышь. Рукокрылое мирно сидело на фасаде одного из домов. В сети появилась фотография необычной гостьи.

Специалисты Росприроднадзора Петербурга утверждают, что летучие мыши активны только в теплое время года. Как правило, в мае они выходят из спячки, в которой проводят от 6 до 8 месяцев. Эти животные очень важны для экосистемы, поэтому вредить им, а тем более убивать, ни в коем случае нельзя.

Так как летучие мыши не имеют гнезд, они селятся в расщелинах коры и в поврежденных деревьях. В поисках убежища они могут залететь на чердаки, в заброшенные здания, балконы и многоэтажки.

При встрече с летучей мышью, нельзя пугать ее, брать на руки или кормить. Если животное залетело в дом, необходимо надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда мышь успокоится, и накрыть ее полотенцем. Затем следует посадить ее в коробку и выпустить на улицу, если погода теплая, а животное не ранено.

Летучая мышь может быть переносчиком различных болезней. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

В Петербурге живет как минимум 7 видов летучих мышей. В их числе ночница Брандта, усатая ночница, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан.

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Фото: Telegram / RPN_SZFO