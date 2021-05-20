Автослесарь из Петербурга гуляет по городу с кошкой и вороной

Питомцы живут в автомастерской петербуржца.

Мужчина, который выгуливал ворону и кошку в Петербурге, стал звездой Интернета. За три дня видео в TikTok с его участием набрало более 91 тыс. лайков.

Как выяснила "КП-Петербург", автослесаря зовут Владимир, он работает на набережной реки Пряжки. Кошку Ушу он взял 3,5 года назад, а ворона появилась в прошлом году. Она оказалась в автомастерской, когда сломала крыло. Оба питомца живут в мире, едят из одной миски. Такие прогулки втроем мужчина практикует уже год, хотя известен стал только сейчас. Компания выходит на улицу ранним утром, когда там еще мало людей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Стрельнинском шоссе нашли квартиру с десятками кошек.

Видео: TikTok / @sweet_ann5